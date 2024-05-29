الرياضة

مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي وأهلي جدة في أكتوبر وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام القليلة الماضية، حصول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على عرضًا من أحد الشركات لخوض مواجهة ودية ضد أهلي جدة السعودي، خلال شهر أكتوبر المقبل.

مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي وأهلي جدة في أكتوبر وديًا

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن أهلي جدة يرغب في مشاركة الأهلي في مباراة اعتزال أحد أساطير الفريق، وهناك بعض المفاوضات في الوقت الحالي.

وتابع: "العرض المقدم يشتمل على أن يلعب النادي الأهلي ضد أهلي جدة السعودي، بالسعودية على أن يحصل على مقابل مادي ضخم لم يتحدد بعد، ولكن قد يصل إلى مليون دولار تقريبًا".

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بهدف دون رد للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي والثانية على التوالي.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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