نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحقيقه للكونفيدرالية جوميز يطالب بوضع شرط جزائي.. إعلامي يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع عبر قناة شعبي إف إم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تجديد عقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

هل طلب جوميز وضع شرط جزائي في عقده؟



وأردف شبانة أن جوميز طلب من المسؤولين في نادي الزمالك وضع شرط جزائي في عقده الجديد، على الرغم من إنه لم يتقدم بهذا الطلب أو الشرط اثناء توقيعه مع النادي.



يأتي ذلك الطلب بعد أن وضع البرتغالي الفريق الأبيض على منصات التتويج الأفريقية من جديد بتحقيقه لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخ الزمالك.



وفي سياق متصل قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

