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أحمد جودة - القاهرة - قال ماتس هوميلز، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، إنه لا يفكر حقا في الاعتزال وسط عدم اليقين الذي يحيط بمستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

هوميلز يفاضل بين 3 خيارات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وأضاف هوميلز:" يمكن أن تستمر مسيرتي في مكان آخر، هناك ثلاث خيارات دورتموند، الاعتزال، اللعب لنادي آخر".

وستكون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هي آخر مباراة لماركو ريوس، مع دورتموند، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري الأمريكي، وهو اتجاه أعلن هوميلز أنه لن يتبعه.

وأتم:" ما يمكنني استبعاده هو الانتقال لبلد بعيد، أمريكا أو مثل هذه البلدان. إذا رحلت عن دورتموند سأتوجه للعب في بلد أوروبي قريبا".

ولعب هوميلز مع دورتموند في الفترة من 2008 إلى 2016 وعاد في 2019 بعدما لعب مع بايرن ميونخ.