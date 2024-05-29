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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، كلمات لاذعة للحكم الدولي السابق جهاد جريشة، بعد تحليله للحالات التحكيمية الجدلية في مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شوبير يشن هجومًا لاذعًا على الحكم الدولي جهاد جريشة: ذاكر القانون كويس بعد إذنك

وكان جهاد جريشة قد خرج بتصريحات أكد من خلالها أن الترجي التونسي له ضربة جزاء أثناء الشوط الأول من عمر اللقاء، حيث قال أن اصطدام الكرة بيد إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، تستوجب أن يكون هناك ركلة ترجيح للفريق التونسي، كما أكد على قرار الحكم بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء وعدم طرد لاعب الترجي بسبب تدخله على مرونة عطية قرار صواب.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كابتن جهاد جريشة خرج بفيديو يرد من خلال على انتقادي لتحليله للحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والترجي، ويردد "أنا فلاح"، وأنا بقوله لو أنت فلاح فأنا فلاح أكتر منك وحاجة تسعدني وبتشرف بيها لأني من عيلة فلاحة ووالدي ووالدتي فلاحين".

وتابع شوبير: "عندما انتقد تحليلك ليس في سبيل إني أحرج حضرتك، أنا أقوم بتصحيح ما تقوله (لإن الكلمة اللي بتطلع بتكون زي الطلقة مبترجعش تاني).



وأضاف شوبير: "لن انساق خلف كلامك وتعمل فيديو وأنا أعمل فيديو، حضرتك بتقول إنك سألت الاتحاد الدولي وأكد صحة وجهة نظرك، وأنا أقول لك سجل المكالمة اللي حصلت وأنا سأقوم بإذاعتها".

واختتم: "أنا من أوائل الناس التي كانت سعيدة لأن مخرج مباراة الأهلي والترجي أجنبي، حيث أن كرة مروان عطية تستحق الطرد المباشر، وليس هناك أي ضربة جزاء للترجي، (وذاكر القانون كويس يا كابتن جهاد بعد إذنك)".

