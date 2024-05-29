نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجمهور في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحثهم عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة كل مباراة.

وفي سياق ذلك فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5 لهذا العام والقنوات الناقلة.

موعد مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويستقبل ملعب أيك أرينا في أثينا مباراة قوية تجمع بين نادي أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وستنقل مباراة أولومبياكوس وفيورنتينا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

مواعيد مباريات كأس مصر

في حين يلتقي نادي المقاولون العربي من نظيره نادي الترسانة في دور الـ32 من منافسات كأس مصر عند تمام الساعة الخامسة عصرًا، كما يلتقي طلائع الجيش مع نادي بورفؤاد في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات كأس مصر كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات البطولة.

