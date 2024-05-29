نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

وحرصًا منا نحن فريق عمل موقع دوت الخليج الرياضي، فقد قمنا بتوفير كل ما يتعلق بموعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة التي يتساءل عنها الجمهور.

موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

ويشهد مساء اليوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياز صفارة بداية مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة نقل مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مساء اليوم.

