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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن هناك ضغط متزايد على البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة من أجل تقديم مستوى أفضل بعد الموسم الأول العصيب له في النادي الكتالوني.

كواليس رفض برشلونة ضم نجم بايرن ميونخ

وأشارت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية إلى أنه بعد أن أثبتت خطوة فيتور روكي بأنها الأقل نجاحًا حتى الآن فإن ديكو يرغب في الاحتراس فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الجدد في الميركاتو المقبل. ء

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ديكو حذر برشلونة من التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ على الرغم من أن تشافي كان يعتقد بأنه سيصبح خيار رئيسي في مشروعه إذا واصل العمل كمدير فني للبارسا.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن ديكو أخبر بقية أعضاء قسم التوظيف بأن كيميتش هو لاعب قد يسبب مشاكل في غرفة تبديل الملابس في برشلونة ويُمكن أن يؤثر على روح المجموعة.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ربما يكون هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد هو أكثر شخص يعرف كيميتش لأنه عمل معه لمدة موسمين كمدير فني لبايرن ميونخ ثم عامين آخرين كمدرب لألمانيا ويبدو على أية حال بأن تقرير ديكو لم يكن له تأثير كبير، حيث ورد أن كيميتش البالغ من العمر 29 عامًا رفض عرضًا من البرسا.

