تشابي ألونسو يستعد للموسم الجديد.. باير ليفركوزن يستهدف ضم نجم الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، أن باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع أليكس جارسيا من فريق جيرونا بعد الاتفاق، تقريبا، على كافة الأمور الشخصية.

باير ليفركوزن يستهدف ضم نجم الليجا

وذكرت شبكة "سكاي" أن جارسيا سيحصل على عقد طويل الأمد في ليفركوزن، المتوج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بعد عدم خسارة أي مباراة محلية.

ويمتد عقد جارسيا، 26 عاما، حتى 2026 مع جيرونا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.

وذكرت التقارير أن عقد اللاعب مع جيرونا يتضمن شرطا جزائيا يقدر بـ15 مليون يورو (3ر16 مليون دولار).

ولعب جارسيا 37 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري وسجل ثلاثة أهداف، في الموسم الذي شهد تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون جارسيا أول صفقة صيفية لفريق ليفركوزن، الذي يسعى لتعزيز الفريق للموسم المقبل.