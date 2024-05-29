إنتر ميلان يدرس التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - وفقًا للتقارير الصحفية الإيطالية، يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع لاعب من مانشستر يونايتد.

إنتر ميلان يدرس التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

يأتي هذا التحرك تحت إشراف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، الذي يسعى لتحقيق التوازن وتعزيز الفريق بتوقيع صفقات قوية.

وفقًا لما تناولته شبكة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن النادي يفكر جديًا في التعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا من مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى أن نادي مانشستر يونايتد يقدر لاعبه الإنجليزي بيساكا بمبلغ يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعكس القيمة والموهبة التي يتمتع بها اللاعب.

يُذكر أن عقد اللاعب الإنجليزي بيساكا مع نادي مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2025، مما يجعله محط اهتمام الأندية الأخرى في سوق الانتقالات.

وقد شارك بيساكا هذا الموسم في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، حيث لعب دورًا مهمًا في الفريق، حيث قدم 3 تمريرات حاسمة خلال الموسم، وخاض 2379 دقيقة على أرض الملعب.