نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: اختياري سفيرًا للاتحاد الأفريقي لأنني بعيد بأرقامي عن الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بالرد على منتقديه بشأن اختياره سفيرًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا على أن مسيرته الكروية حافلة بالإنجازات، وهذا ما يجعله بعيد عن المنافسة مع أي شخص آخر داخل الوسط الرياضي.

تصريحات أحمد حسن عن اختياره سفيرا للكاف

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "البعض انزعج بسبب إنه تم اختياري كسفير للاتحاد الإفريقي، ممثلًا لكرة القدم".

وتابع: "عندما تم اختياري البعض قال (اشمعنى) لكنني عندما تم اختياري من الكاف، هذا جاء بناءً على أرقام كثيرة جدًا".

واضاف: "قبل ذلك في السوبر المصري مجلس أبو ظبي طلب مني أن أضع الكأس، وكنت متواجدًا لتسليم جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الكاف في المغرب".

وأردف: "من يقول (اشمعنى أحمد حسن) أقول له جاء ذلك الاختيار لأسباب كثيرة، بلغة الأرقام والتاريخ أنا في مكانة بعيدة عن ناس كثيرة لو تحدثنا بلغة الأرقام والبطولات وعدد المباريات، بالتأكيد سأكون في مكانة بعيدة عن الجميع".

واستطرد: "الاختيار لا يكون من مصر، لأن لو من مصر لن يذكر أحد اسمي، لكن التحديد يأتي من الخارج، واريد أن أرد على من يقول (اشمعنى) في النهاية أنا أمثل الكرة المصرية، وتجد ناس منزعجة من ذلك".

واختتم: "على ما يبدو أن عندما تكون متواضعًا الجميع يفهم ذلك بشكل خاطئ، وأنه من المفترض أن أي أحد يتحدث عن نفسه وتاريخه وأرقامه، أشخاص من الذين يديرون الرياضة في مصر، إذا أردتم معرفتش السبب استفسروا من الاتحاد الإفريقي عن سبب تواجدي في المحافل".