نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي يكشف موعد الإعلان عن الاستاد وأولى الصفقات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في الأهلي عن مبلغ رعاية فريق الكرة والذي وصل لمبلغ 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات ومبلغ 500 مليون جنيه قليل بالنسبة للالتزامات داخل النادي.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس: "الرعاة يحاولون استغلال قيمة النادي الأهلي ودائما نحافظ عليهم ونسعى لجلب المزيد من الرعاة كل طرف يريد انجاح العلاقة".

وتابع؛ "كانوا يقولون ان مكاسب الأهلي تأتي من وكالة الاهرام إلا أن خسرت عقد الرعاية أمام صلة وبريزينتشن والان هناك نظام جديد، وكالة الأهرام حريصة على الفور برعاية الأهلي كونهم يدركون قيمة المكاسب المالية".

لا مشكلة في دفع رواتب اللاعبين

وأضاف: " ملتزمون بدفع الرواتب للاعبين بالكامل والإعلان عن الاستاد يقترب بعد قطع مراحل جبارة".

واستكمل: "2 مليار جنيه حقوق الرعاية لا تغطي فريق النشاط الرياضي والذي ينفق 380 مليون جنيه وسيزيد الاتفاق الموسم المقبل".

واختتم: "دخل النادي لا بد أن يكون من مصادر معلومة ولا بد من من تطبيق الشفافية المالية".