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أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الجديد بنادي برشلونة، هانز فليك على تعيينه كمدرب للنادي الكتالوني، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وتولى فليك المهمة الفنية لبرشلونة بعقد يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2026، خلفًا للمدرب السابق للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.

وقال فليك في حوار مع المركز الإعلامي للنادي: "شرف كبير لي أن أحظى بتلك الفرصة لتدريب هذا النادي المذهل المتميز".

أول تعليق من هانز فليك بعد توليه مهمة تدريب برشلونة

وأضاف: "منذ وصولي إلى برشلونة وانا استمتع بالأجواء الرائعة، الجميع هنا يحب النادي ويحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الانجازات والنجاح".

وتابع فليك: "برشلونة لديه أحد أفضل الأكاديميات في العالم، وفلسفة النادي تشبه فلسفتي، فهم يحبون الكرة الهجومية، وهذا يجعلنا نعمل على تكوين فريق قوي للغاية".

واختتم حديثه: "سنحاول المنافسة على الألقاب وأرغب بشدة في فعل ذلك مع برشلونة كما فعلته مع بايرن ميونخ في السابق وأنتظر دعم الجماهير لأنه شيء بالنسبة لي هام لتحقيق النجاح مع هذا الفريق المذهل".

