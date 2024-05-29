نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. حكام أجانب لمواجهة سلة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر رجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة، موافقته على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة لمواجهات نهائي “دوري السوبر رجال” بين الأهلي والاتحاد السكندري موسم 2023/2024.

حكام أجانب لمواجهة سلة الأهلي والاتحاد

وأعلن الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية، بيان يوضح من خلاله عن توصله لموافقة اتحاد السلة على استقدام حكام أجانب لنهائي “دوري السوبر” نظرًا لحساسية المباراة النهائية والتي ستحدد هوية بطل المسابقة.

وكان مسؤولي الأهلي والاتحاد السكندري، قد أرسلوا طلبًا إلى اتحاد كرة السلة، لاسناد مباراة الفريقين لحكام أجانب في نهائيات دوري السوبر.

ومن المقرر أن يتحمل قيمة التكلفة الخاصة بأستقدام الحكام الأجانب نادي الأهلي مناصفة مع الاتحاد السكندري.