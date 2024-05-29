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أحمد جودة - القاهرة - قال عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت للشؤون الرياضية، ماركوس كروشه، إن دينو توبمولر سيظل مدربًا للفريق في الموسم المقبل.

وأنهى فرانكفورت، الموسم المنقضي من الدوري الألماني، في المركز السادس، علما بأن الفريق حقق 4 انتصارات فقط في النصف الثاني من الموسم.

وودع الفريق منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مبكرًا، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا أمام فريق ساربروكن، المنافس بالدرجة الثالثة.

توبمولر مستمر في تدريب آينتراخت فرانكفورت

وسيشارك الفريق في إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء في الدوري الأوروبي الذي توج بلقبه في 2022 أو في دوري أبطال أوروبا، لو فاز بوروسيا دورتموند بالمباراة النهائية أمام ريال مدريد المقرر إقامتها السبت المقبل.

وتولى توبمولر تدريب فرانكفورت خلفًا لأوليفر غلاسنر في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2026، ولكن نتائج الفريق الضعيفة منذ يناير أثارت التساؤلات عما إذا كان هو الخيار الصحيح لتدريب الفريق.

ولكن كروشه قال في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء، إنه تقرر، بعد تقييم شامل، بقاء توبمولر.

وقال كروشه: "دينو استغل الوقت وكان مولع بالتأمل والوضوح، بالطبع، كان ينتقد نفسه، مع تركيز كبير واستنتاجات خاصة بالموسم المقبل، من وجهة نظري، هذا مهم وحاسم".

وأضاف: "ترك انطباعًا جيدًا للغاية وأظهر بشكل قاطع أنه قادر على دفع الفريق للتطور بشكل إيجابي في الموسم المقبل".

وأردف: "كان هذا هو العام الأول لدينو كمدير فني في الدوري الألماني، وكان عليه أن يتعامل مع ظروف صعبة، ورغم كل شيء، تمكن من قيادة الفريق لاحتلال مركز جيد في جدول الترتيب".

وقال كروشه إنه راض باحتلال المركز السادس في الدوري، ولكنه غير راض عن حصد الفريق لـ47 نقطة حيث أن هذا العدد من النقاط غير كافٍ عادة لحجز مكانا في البطولات الأوروبية، كما أنه غير راض عن أداء الفريق في مسابقات الكؤوس.

وذكر: "نتوقع نوعا مختلف من القوة، وعزيمة أكبر، وفي النهاية نتائج أفضل، الطريقة التي نلعب بها كرة القدم في الدوري لا ترضي تطلعاتنا أيضًا".