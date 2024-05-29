هانز فليك مدرباً لبرشلونة حتى 2026
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، التعاقد رسمياً مع الألماني هانز فليك لتولي مسؤولية تدريب فريق كرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.
وذكر برشلونة في بيان اليوم: "توصل النادي والمدرب الألماني لاتفاق يقضي بأن يكون هانز مدربا للفريق حتى 30 يونيو 2026".
ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر 2023، وسيكلف بمهمة إعادة برشلونة للطريق الصحيح، بعدما أخفق في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
وأعلن برشلونة بشكل رسمي في وقت سابق اليوم، فسخ عقد مدربه تشافي هيرنانديز الذي كان مقررا أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وأصدر برشلونة، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "توصل النادي وتشافي هيرنانديز، إلى اتفاق بشأن فسخ العقد الذي أبرمه المدرب ومساعدوه مع النادي حتى نهاية موسم 2024 / 2025".
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