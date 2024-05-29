تعرف على قائمة منتخب بولندا الأولية المشاركة في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قائمة منتخب بولندا الأولية، وأفصح عنها ميتشال بروبيرز، المدير الفني للاعبين الأولية المختارين للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024، التي تنطلق في 14 يونيو القادم، بمشاركة 24 منتخبًا.

قائمة منتخب بولندا الأولية المشاركة في يورو 2024

ويشارك منتخب بولندا ضمن مجموعة الرابعة في البطولة، التي تضم كلا من منتخبات فرنسا، هولندا، والنمسا.

وجاءت قائمة بولندا الأولية لـ كأس أمم أوروبا 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني (يوفنتوس)، لوكاس سكوروبسكي (بولونيا)، مارسين بولكا (نيس)، أوليفر زيش (بوسزسا نيبولومبسي).

خط الدفاع: بارتوش بيريزينسكي (إمبولي)، جان بيدناريك (ساوثهامبتون)، جاكوب كيويور (آرسنال)، بافل داويدويتك (هيلاس فيرونا)، بافل بوشينويك (هيرنفين)، تيموتوز بوشاز (بونيون برلين)، بارتوز سالمون (لخ بوزنان)، سيباستيان والوكيويس (إمبولي).

خط الوسط: نيكولا زالوسكي (روما)، برزيميسلاف فرانكوفسكي (لينس)، كامل جروسكي (بوجو شتشيتسين)، داميان زيمانسكي (أيك أثينا)، سيباستيان شيمانسكي (فناربخشة)، بيتور زيلينسكي (نابولي)، جاكوب مودير (برايتون)، جاكوب بيوترفسكي (لودوجوريتس)، بارتوز سيليز (أتالانتا يونايتد)، تاراز رومانتشوك (ياجيلونيا بياويستوك)، ميشال سكوراس (كلوب بروج)، كاسبر أوربانسكي (بولونيا).

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، أركاديوش ميليك (يوفنتوس)، كريستوف بياتيك (باشاك شهير)، كارول شويدرسكي (هيلاس فيرونا)، آدم بوكسا (أنطاليا سبور).