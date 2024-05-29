نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين في الزمالك وكولر يطلب ضم 4 لاعبين وفليك مدربا لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء:

بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيسًا لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

ووجه الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها، وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنيًا له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائمًا في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.

كولر يطلب ضم 4 لاعبين

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع عبر قناة شعبي إف إم، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على تدعيم الفريق الأحمر بـ 4 لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وتابع شبانة أن السويسري يريد لاعبا في مركز الظهير الأيسر، إضافة للاعب في قلب الدفاع، إلى جاني لاعب وسط ومهاجم صريح.

فليك مدربا لبرشلونة رسميا

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن تعيين المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، الألماني هانز فليك، في منصب المدير الفني للفريق خلفاً لتشافي هيرنانديز.

وتوصل برشلونة وهانز فليك، إلى اتفاق يقضي بتولي المدرب الألماني منصب المدير الفني للفريق حتى 30 يونيو 2026.