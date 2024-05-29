نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجري ميسي تغييرا في نظام الدوري السعودي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل صفقة ليونيل ميسي والذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى الدوري الأمريكي، أصداءها في الدوري السعودي والذي بات من المحتمل إجراء تغير في نظام البطولة.

و حسبما كتبت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، "أهدر الدوري السعودي فرصة التعاقد مع ميسي، بعد أن اعتقدوا بأن لديهم اتفاقا بالفعل، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكية".

وتابعت: "ميسي حصل على حوافز أكبر في الولايات المتحدة، لأنه عرض عليه منحه حصة من أسهم إنتر ميامي".



وعلق مايكل إيمينالو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي: "على الأندية السعودية النظر في تقديم حوافز تتجاوز الرواتب العالية. لا أعرف ما هي أسباب عدم قدوم ميسي، أنا لم أكن هنا في ذلك الوقت".

وأضاف: "عندما ترى كل الأشياء التي تحدث في السعودية، ستفهم أنه إذا أرادوا فعل شيء بشدة سيكون من الممكن تحقيقه".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو تأكيد أننا ننظر في أفكار مختلفة، وطرق إبداعية، لضمان استمرار تقدم الدوري".

الأندية المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي

ويمتلك صندوق الاستثمار السعودي أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد)، بينما يتم تمويل معظم الأندية الأخرى من قبل وزارة الرياضة.



ويسمح تخصيص الاندية بأن تعرض أسهما من ملكيتها على نجوم كبار، من أجل إقناعهم بالانتقال إلى دوري روشن، كما حدث مع ميسي في الدوري الأمريكي.