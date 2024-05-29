نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يصارع كبار أوروبا على صفقة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد للتنافس مع كبار أندية أوروبا من أجل ضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

برشلونة يدخل سباق العاقد مع أونانا

يتعلق الأمر بلاعب فريق إيفرتون الإنجليزي الحالي، أمادو أونانا، الذي يرتبط اسمه بانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن برشلونة قام بالاتصال بنادي إيفرتون بهدف التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي أونانا في الصيف القادم.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لديهما اهتمام كبير بالتوقيع مع أونانا.

يشار إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، مرتبط بعقد مع إيفرتون يمتد حتى عام 2027.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية، فإن إدارة إيفرتون ليست معارضة لبيع خدمات أونانا في حال وصول عرض يتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الذي يعانيه النادي الإنجليزي في الفترة الحالية.