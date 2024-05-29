أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قائمة الراحلين عن غزل المحلة بعد الصعود للدوري الممتاز

وجه مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس "وليد خليل" الشكر لعدد من اللاعبين بعد عودة الفريق للدوري الممتاز، وبعد بناءً على التقرير الفني المقدم من "أحمد عيد عبدالملك" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

حيث تقرر توجيه الشكر للاعب "محمود عبدالعزيز" بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي، بالإضافة لرحيل عدد من اللاعبين سواء بانتهاء مدة إعارتهم أو عدم الحاجة لجهودهم الموسم المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين الراحلين كلًا من عمرو شعبان ومحمود جمال الحضري وشيكو محارب وعبدالرحمن عاطف والسيد الشبراوي وأحمد حجي وأسامة خليل وعلي عباس والموريتاني أحمد سالم والكاميروني أونانا ونادر رمضان ومحمد حجازي وكريم أشرف وعمرو مصطفى ومحمد طارق الكومي وبيسو ومحمد مسعد.