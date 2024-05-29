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أحمد جودة - القاهرة - "ناصر فاروق" مدرب حراس مرمى غزل المحلة في حديث "لموقع دوت الخليج" حزين بسبب هجوم الجماهير وطلبت حراس جدد

قال "ناصر فاروق" مدرب حراس مرمى غزل المحلة أنه يشعر بالحزن الشديد من هجوم بعض جماهير غزل المحلة بسبب تذبذب مستوى حراس مرمى الموسم الماضي وتحميلي مسؤولية ذلك على الرغم من تعييني ضمن اعضاء الجهاز الفني منتصف الموسم.

وتابع "فاروق" توليت المهمة في منتصف الموسم وشاركت مع الفريق في (20) مباراة في دوري المحترفين، نجحنا في الحفاظ على شباك الفريق في (12) مباراة "كلين شيت".

وتسأل "فاروق" هناك جهاز فني مخضرم تولى المسؤولية في بداية الموسم الماضي ولم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى واكتفى بالموجودين بالرغم من النقص العددي في هذا المركز بعد رحيل "ميهوب".

وتابع طلبت التعاقد مع حارس المرمى "أحمد ميهوب" من وادي دجله وبالرغم من معارضة بعض أعضاء مجلس الادارة السابق عرضت تحمل قيمة عقده (150) الف جنيه، وبعد نهاية الموسم تم بيعه في نهاية الموسم لنادي بيراميدز بمقابل مادي (4) مليون ونصف.

وأضاف الادارة السابقة برئاسة "أسامة خليل" تلقت عرضًا لبيع "ميهوب " بمقابل مادي كبير وصل "20" مليون جنيه وتم رفض العرض ووافق بعد ذلك على بيعه لبيراميدز بسعر اقل بكثير.

وعن الصفقات الجديدة التي ينوي غزل المحلة إبرامها لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل قال "فاروق" من الصعب التعاقد مع لاعبين جدد حاليا وقبل انتهاء الدوري الممتاز ولا بد من الانتظار لنهاية مباريات الدوري لاختيار افضل العناصر في ظل توافر عدد كبير من اللاعبين.



وعن احتياجات الفريق لدعم مركز حراسة المرمى الموسم القادم قال "فاروق" بعد الصعود للدوري الممتاز حددت لإدارة النادي (6) حراس للتعاقد للتعاقد مع ثلاث منهم، ومن ضمن الترشيحات عدد (4) حراس مرمى من اصحاب الخبرات في الدوري الممتاز وحارسين من دوري المحترفين.

وأشار فاروق "فاسيليو" حينما كان مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة تعرض لظلم كبير ولم يطلب الرحيل كما تردد عبّر وسائل الإعلام وهناك من تعمد "تطفيش" المدرب بتأخير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والتي تم صرفها في اليوم التالي لرحيله.

وأضاف "فاسيليو" تلقى عرضًا لتولي القيادة الفنية للنادي المصري بمقابل (20) الف دولار شهريًا ولكن تمسك بالبقاء بالمحلة.

واختتم "فاروق" ادارة غزل المحلة برئاسة المهندس "وليد خليل" و"تامر خليل" تعاهدت معنا على عودة الفريق لمكانه الطبيعي وعدم الهبوط مرة أخرى وعملت على تذليل كافة العقبات وقامت بتدعيم الفريق بشكل ممتاز في انتقالات يناير.

وتابع "الادارة الحالية تتعامل باحترافية شديدة وهي أفضل إدارة تولت النادي منذ أكثر من (10) سنوات".