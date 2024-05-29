باريس سان جيرمان يفاجئ مبابي بقرار مثير رغم إعلانه الرحيل نهائيًا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تصرف جديد من نادي باريس سان جيرمان أثار استياء اللاعب السابق للنادي، كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله في وقت سابق.

باريس سان جيرمان يزعج مبابي

مبابي قرر مغادرة باريس سان جيرمان ونشر فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

الوجهة المحتملة لمبابي هي الانتقال إلى ريال مدريد، لكن من المتوقع أن يؤجل النادي الإسباني الإعلان عن الصفقة حتى بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وفقًا للتقرير، لم يدفع باريس سان جيرمان راتب مبابي لشهر أبريل، وأرجعت "ليكيب" هذا التصرف إلى أن رحيل اللاعب كان مفاجأة للجميع في النادي الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قام بحجز راتب مبابي ولم يدفعه عن شهر أبريل، بالإضافة إلى عدم دفع المكافأة المقررة في عقده والتي تبلغ 80 مليون يورو.

وترى "ليكيب" أن تصرف باريس سان جيرمان يأتي كنوع من الانتقام تجاه مبابي لعدم تجديده عقده مع النادي، ولكن من المتوقع أن يتحرك محامي مبابي للحفاظ على حقوقه المالية، وهذا الأمر لن يمنع ريال مدريد من الإعلان عن الصفقة.