رئيس ريال مدريد يفاجئ اللاعبين قبل موقعة نهائي ويمبلي

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أحمد جودة - القاهرة - زار رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لاعبي الفريق اليوم قبل مرانهم في مدينة بالديبيباس الرياضية لتشجيعهم قبل 3 أيام من نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وقبل انطلاق التدريب، عقد فلورنتينو لقاء مع اللاعبين والجهاز الفني برئاسة كارلو أنشيلوتي.

وجرى اللقاء في أجواء حميمية، كما هي العادة، ونقل فلورنتينو أطيب التمنيات للاعبين بالتوفيق وتحقيق اللقب للمرة الخامسة عشرة.

رئيس ريال مدريد يفاجئ اللاعبين قبل نهائي ويمبلي



واستغل فلورنتينو وجوه في المدينة الرياضية وسلم قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديغر قميصًا تذكاريًا بمناسبة وصوله إلى 100 مباراة مع النادي.