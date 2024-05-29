نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل موقعة نهائي أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ريال مدريد حصته التدريبية الثالثة استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته السبت المقبل، أمام بروسيا دورتموند في لندن، حيث تم التسديد على مرمى تيبو كورتوا، الذي سيتولى حماية عرين الملكي في المباراة الكبرى، وتدرب كيبا بشكل طبيعي بعد معاناته من مشكلة عائلية، بينما خاض لونين تدريبًا فرديًا.

عاد حارس المرمى الأوكراني أندري لونين إلى مدينة ريال مدريد الرياضية بعد غيابه اليومين الماضيين بسبب معاناته من الحمى.

وخاض الحارس تدريبًا فرديًا خوفًا من خطر انتقال العدوى لأي لاعب في الفريق المدريدي.

وسيقوم أطباء ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة بتقييم تطور حالته وإمكانية تمكنه من التدرب رفقة زملائه يوم الخميس.

وسيكون بإمكانه السفر إلى لندن مع بقية البعثة دون أي مشكلات.

أما كيبا، الذي غاب عن التدريب بإذن من النادي بسبب مشكلة عائلية، فقد عاد إلى ديناميكية المجموعة، وتدرب بشكل طبيعي رفقة كورتوا، وتلقى العديد من التسديدات التي أطلقها لاعبو الفريق في ختام التدريب الصباحي.

وبدأت الحصة التدريبية لريال مدريد، وسط غياب ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني، الذين يغيبان عن نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي بسبب الإصابة، بتدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية، ثم أجرى الفريق تدريبات تكتيكية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أرض الملعب قبل التسديد على المرمى