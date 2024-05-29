نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يواصل تصعيد الخلافات مع مبابي بعد حجز مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الأزمات القائمة بين نادي باريس سان جيرمان ولاعبه كليان مبابي، والذي أعلن رحيله عن صفوف النادي الفرنسي عقب نهاية تعاقده.

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بريال مدريد والذي تشير التقارير بانتقاله إليه.

أزمة المستحقات

واحتجز باريس سان جيرمان مستحقات اللاعب والتي بلغت حتى الان 80 مليون يورو، بجانب مكافات متفق عليها سابقا.

ويرجح سبب احتجاز النادي للمستحقات بعدم رضاه عن الطريقة التي أعلن بها مبابي مغادرة الفريق إضافة لعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي حسب العقد المبرم بين الطرفين صيف 2022.

وتتواصل المفاوضات بين مبابي وإدارة باريس بشأن خروجه عبر المحامين، حيث يرغب سان جيرمان في الحصول على موافقة من اللاعب صاحب الـ25 عاما على تنازل كتابي عن مكافأته، إلا أنه أمر لا يُعتقد أن النجم الفرنسي سيقوم به.

ويرغب باريس سان جيرمان أن يدفع ريال مدريد مستحقات اللاعب إلا أن حسبما ذكرت صحيفة الاسبانية فإنه غير معنى بهذا الأمر وأن اللاعب أصبح مجانيا بعد انتهاء عقده.

مشوار مبابي مع باريس سان جيرمان



ووصل المهاجم الفرنسي الشاب قادم من موناكو عام 2017، ليسجل مشاركته في 308 مباريات مع "بي إس جي" سجل خلالها 256 هدفا يتربع بها على عرش الهدافين التارخيين للنادي.



أما في الموسم الحالي خاض مبابي 48 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل خلالها 44 هدفا وصنع 10 أهداف