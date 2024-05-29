نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. كومباني مديرا فنيا لبايرن ميونخ حتى يونيو 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني حتى يونيو 2027.

بعد توصية من مدربه السابق بيب جوارديولا، توصلت إدارة بايرن ميونخ اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع مدرب بيرنلي ولاعب السيتي سابقًا، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا للألماني توماس توخيل.

ووصل البلجيكي فينسنت كومباني إلى ألمانيا أمس الثلاثاء للتوقيع على عقود تدريب بايرن ميونخ.

وتوصل فريق بايرن ميونخ إلى اتفاق مع بيرنلي بشأن الأمور المالية لترك كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.