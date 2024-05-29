نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل راتب هانز فليك الصادم مع برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على الراتب الذي سيحصل عليه الألماني هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة قد أعلن رسميا عن تعاقده مع فليك حتى 30 يونيو 2026 لخلافة تشافي هيرنانديز على منصب المدير الفني.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فليك سيحصل مع برشلونة على راتب سنوي يبلغ قدره 3 مليون يورو، حيث سيكون صافي 1.5 مليون يورو بعد الضرائب.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هانز فليك سيحصل على مكافأة تبلغ قيمتها مليون يورو إذا فاز مع برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا وأخرى بقيمة 750 ألف يورو في حالة التتويج بالدوري الإسباني.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هانز فليك قاد بايرن ميونخ للتتويج بالعديد من البطولات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020 لكنه فشل أثناء تجربته مع منتخب ألمانيا، حيث ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.