نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك: أود مواصلة مسار الألقاب مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد للمرة الأولى عقب توقيعه على عقود تدريب البرسا بداية من الموسم المقبل.



وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أولا، أود شكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في تعييني. إنه لشرف وحلم أيضا أن أوقع عقدا لتدريب برشلونة. العمل مع هذا النادي، ومن أجل هذا النادي العظيم".



وأضاف: "أنا متحمس للغاية لبدء العمل مع هذا النادي الرائع. منذ وصولي، لاحظت أن الجميع يحبون النادي ويفعلون كل ما في وسعهم من أجل نجاحه".



وتابع: "أحب أن يكون لدي الفريق الذي أقوده السيطرة على الكرة وأن نقدم كرة قدم هجومية. هذه هي الجوانب التي أحبها وسنعمل على تحقيقها".



وأردف قائلًا: "برشلونة لديه واحد من أفضل الأكاديميات في العالم. في الفريق الأول هناك مزيج جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب أصحاب المواهب".



واستطرد قائلا: "يجب أن نعمل على التحسن. هذا عملنا جنبا إلى جنب مع ديكو ولابورتا. بالنسبة لي، من المهم العمل بروح الفريق، يجب أن نعمل معا في هذا الجانب. يجب أن نركز على هذه المهمة وأنا سعيد بالقيام بذلك مع هؤلاء الأشخاص".



وواصل: "فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونخ وأود أن أواصل هذا المسار في برشلونة. يمكننا تحقيق الكثير معا وهذا الأمر الأكثر أهمية".



واختتم فليك تصريحاته قائلًا: "أقول لجمهور برشلونة، مرحبا أيها الأصدقاء، أنا متحمس للغاية لبدء هذه الرحلة معكم. دعمكم مهم جدا ومعا يمكننا تحقيق الكثير مع هذا الفريق الرائع. يحيا برشلونة".