أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة.

أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي

والتأكيد على شكوى أحمد فتوح من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته اليوم باستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم.