نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المحاكمة في وفاة مارادونا مطلع أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، أن المحاكمة في وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، التي كان من المقرر أن تبدأ في 4 يونيو، ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل في المحكمة الجنائية رقم 3 في سان إيسيدرو بالعاصمة بوينوس آيرس.

وجاء في وثيقة "يجب تعليق جلسة المحاكمة المحددة، والتي تم تحديد بدئها اعتبارًا من 4 يونيو 2024، وإعادة جدولتها لنفس الأغراض، مع الحفاظ على الجدول المحدد في القرار الصادر في 18/3/24، اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، الساعة 9:30 صباحًا".

وفاة مارادونا

وحددت القضية التي تحقق في الإهمال الطبي المزعوم في وفاة أحد أعظم رموز كرة القدم الأرجنتينية، والتي وجهت فيها الاتهام إلى ثمانية أشخاص من طاقمه الطبي، موعدًا جديدًا، على الرغم من أنه من غير المرجح، وفقًا لمصادر مطلعة، أن يتم الالتزام بهذا الموعد، بسبب استئناف تقدمت به إحدى الممرضات المتهمات.

ورحل مارادونا عن العالم وعمره 60 عامًا بعد وعكة صحية حادة أودت بحياته.