نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة تحقق أولى المفاجات وتقصي المقاولون العرب من كأس مصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة المقاولون العرب أمام الترسانة وذلك في دور 32 في بطولة كأس مصر.

واستطاع الشواكيش تحقيق أولى المفاجات واقصاء ذئاب الجبل بعد الفوز بهدف نظيف.

أحمد كيشو سجل هدف الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس عامر عامر

وفي الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني كاد المقاولون العرب أن يسجل هدف التعادل بعد إحتساب ركلة جزاء

لكن أهدرها أمير عابد خارج الشباك.

منافس الترسانة في دور الستة عشر

وينتظر الترسانة الفائز من مباراة بلدية المحلة والجونة والتي ستقام مساء الجمعة.