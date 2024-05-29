نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز زدام يغادر إلى تونس بعد ضمه لنسور قرطاج استعدادًا لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادر القاهرة اليوم الاربعاء التونسي معتز زدام لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقه إلى العاصمة التونسية وذلك للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب بلاده والذي يستعد لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستعد نسور قرطاج إلى مواجهة منتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو بتونس وجنوب إفريقيا على الترتيب.

كان منتصر الوحيشي المدير الفني للمنتخب التونسي والملقب بنسور قرطاج قد أعلن مسبقا عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام للمعسكر المغلق والذي ضم من خلاله 26 لاعبًا من بينهم معتز زدام المنتقل للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الترجي التونسي.



ظهر زدام بمستوى متميز مع فريق المصري خاصة بعد نجاحه في احراز خمسة أهداف مع أبناء الباسلة كما نجح كذلك في الحصول 4 مرات على لقب أفضل لاعب في مباريات النسور الخضر التي خاضها معهم.