نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من هانز فليك بعد تدريب نادي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة تولي هانز فليك تدريب نادي برشلونة وذلك خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز والذي أعلن النادي رحيله مع نهاية الموسم.

وسيجري الإعلان الرسمي عن تولي فليك مساء اليوم الأربعاء حسبما أعلن برشلونة.

وقال المدرب في تصريحات لقناة النادي: "اريد شكر الجميع. إنه لفخر كبير، أنه حلم بالنسبة لي أن أوقع عقدي هنا في برشلونة للعمل مع هذا النادي، مع هذا النادي الرائع. وأنا سعيد بالبدء".



فلسفة برشلونة مشابهة لفلسفتي

وتابع: " فلسفة النادي مشابهة لفلسفتي، اللعب بالإستحواذ والهجوم فعلًا هي الأشياء التي أحبها و، نعمل على ذلك، برشلونة يمتلك واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، ولديهم مزيج جيد بين اللاعبين ذوي الخبرة واللاعبين الشباب الموهوبين".

وأكمل: "أعتقد أننا يجب أن نثبت لهم أنهم يمكنهم التحسن، وهذا هو عملنا، أن نعمل معًا مع ديكو، ومع الرئيس لابورتا".



واصل: " بالنسبة لي، العمل الجماعي مهم جدًا، وهذا أيضًا ما يجب أن نعيشه معًا وأيضًا أن نهتم بما نركز عليه، فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونخ ولدي جوع كبير للألقاب وأود أن أواصل هذا الطريق مع برشلونة وأعتقد أننا يمكننا تحقيق الكثير معًا وهذا أمر مهم".



وأضاف: " أنا حقًا متحمس لبدء هذه الرحلة معكم ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن تدعمونا، هذا أمر كبير أيضًا بالنسبة للفريق، أعتقد أنه معًا يمكننا تحقيق الكثير مع هذا الفريق الرائع".



واختتم: "النادي حقًا لا يصدق، الساعات التي قضيتها هنا في برشلونة كانت مذهلة لأن الجميع هنا في النادي يحب هذا النادي ويحاول تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النجاح، وهذه هي الفلسفة التي يتبعونها".



برشلونة يبحث عن العودة للمنافسات من جديد

وجدير بالذكر بأن نادي برشلونة على الرغم من الإعلان عن بقاء تشافي إلا أنه تم توجيه الشكر له قبل مباراة إشبيلية والاستعانة بخدمات هانز فليك.