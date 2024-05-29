نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل بتتويج المصري يوسف حسام والأرجنتيني جوليان لكاموار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل، والتي أقيمت في الفترة من 22 وحتى 25 مايو 2024 في نادي البوسكو الرياضي بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة-إحدى مشروعات شركة مصر إيطاليا العقارية. تم تنظيم البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والاتحادين الدولي والمصري للبادل وبالشراكة مع JPadel Egypt.

ختام النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل

توج المصري يوسف حسام والأرجنتيني جوليان لكاموار بلقب النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل، وحصل الإيطاليان فلافيو أباتي وجوليو جرازيوتي على المركز الثاني في منافسات الرجال. وفي منافسات السيدات، حققت الإسبانيتان لوسيا مكالا فرنانديز لوبيز، كاميلا فاسيو جوينتشي المركز الأول، وحلت البرتغالية كاتارينا كاسترو فيلا، والإسبانية ماريا بورتيلو بيريز في المركز الثاني. شارك في البطولة 240 لاعبًا ولاعبة محليًا وأجنبيًا من 17 دولة بينهم إنجلترا، إيطاليا، قطر، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، والإمارات، كما شارك في البطولة لأول مرة لاعبون من تشيلي، البرتغال، سويسرا، اليابان، والمجر.

تستهدف البطولة نشر رياضات جديدة مثل البادل في مصر للترويج لنمط حياة صحي، كما توفر منصة للاعبين الدوليين والمصريين للتنافس وتبادل الخبرات، فللمرة الأولى، تضمنت البطولة منافسات دولية للناشئين في الفئة العمرية بين (14 – 18 سنة) بجانب منافسات للاعبين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى أكبر بطولة للسيدات في مصر والوطن العربي وأخرى للجامعات، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال الرياضة.

حضر ختام بطولة البوسكو الدولية للبادل العديد من الشخصيات العامة ومسئولي شركة مصر إيطاليا العقارية، على رأسهم الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بقطاع مكتب الوزير، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد الغتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، والسيد/أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة مصر إيطاليا العقارية، والسيد/إسماعيل صديق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JPadel Egypt.

وفي منافسات الجامعات، حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول، وجاءت الجامعة الألمانية بالقاهرة في المركز الثاني. أما في فئة الناشئين تحت سن 14 سنة، حصل عمر نديم وزين البالي على المركز الأول؛ بينما فاز عادل الصحن ومحمد الحميمي بالمركز الأول في فئة الناشئين تحت سن 16 سنة. وفي فئة الناشئات تحت سن 16 سنة، حصلت سلمى مصطفى الزيات وفريدة محمد عثمان على المركز الأول، وفي فئة الناشئين تحت سن 18 سنة، فاز حسن شاهين ووجدي رسلان بالمركز الأول. وبمنافسات الناشئات لنفس الفئة العمرية، توجت كوري بيكو فرنانديز وسارة فوجير لابوينتي بالمركز الأول.

الجدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية، هي أول مطور عقاري ينير العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الانتهاء من تطوير أول منطقة سكنية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم افتتاحها في الربع الأول من 2024 في مشروع البوسكو، الذي يضم وحدات سكنية متنوعة المساحات ونادي رياضي ومنطقة لحمام السباحة ومركز اجتماعي.

وتحرص شركة مصر إيطاليا العقارية، على إنشاء أندية رياضية بمشروعاتها المختلفة لتلبية متطلبات العملاء، وذلك في إطار شعار الشركة "الحياة مستوحاة منك-Life Inspired by You"، ولذا طورت ناديًا بمشروع البوسكو تضم المرحلة الأولى منه ملاعب للبادل، وتخطط لتطوير المرحلة الثانية والثالثة ليضموا ملاعب كرة قدم وسلة وتنس وسكواش وجمباز وحديقة أطفال متكاملة، واستضاف النادي منذ إنشائه بطولات رياضية دولية لدعم خطط الدولة لتنمية السياحة الرياضية، والترويج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.