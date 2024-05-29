نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرفض عرض اتحاد جدة السعودي لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا رفض رحيل نجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة تعيين الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا مدربا للفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز.

برشلونة يرفض عرض اتحاد جدة السعودي لضم نجمه

وقالت شبكة "ريفيلو" الإسبانية أن تير شتيغن مُستمر في برشلونة الموسم القادم بعد رفض عرض نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن برشلونة خرج خالي الوفاض الموسم المنصرم، حيث فشل في الحفاظ على لقب جديد الإسباني، بالإضافة إلى فشله في حصد كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا، وكذلك الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.