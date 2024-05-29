ليفربول يستهدف ضم نجم أتالانتا.. والفريق الإيطالي يحدد موقفه

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أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي أتالانتا الإيطالي موقفها من بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. يرغب آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، في ضم لاعب أتالانتا لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

ليفربول يستهدف ضم نجم أتالانتا

وفقًا للتقارير الصحفية الإيطالية، فإن ليفربول يضع لاعب خط وسط أتالانتا، إيدرسون، على قائمة أولوياته لتعزيزات الفريق الصيفية.

وأكدت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن نادي أتالانتا لا يفكر في بيع إيدرسون، ويرغب في الحفاظ على عناصر الفريق الأساسية في الموسم الجديد.

النادي الإيطالي ليس متأكدًا من قدرته على إيجاد بديل مناسب لتعويض رحيل إيدرسون بنفس الصفات وبسعر مناسب هذا الصيف.

وشارك إيدرسون هذا العام في 52 مباراة مع أتالانتا في جميع المسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا طوال الموسم.