نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يرفض عرض الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رفض أحد نجوم برشلونة عرضا للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في الموسم المقبل.



وأشارت شبكة ريليفو الإسبانية إلى أن اتحاد جدة قدم عرضا للنجم أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لكن حارس المرمى الألماني رفضه وقرر الاستمرار مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن تير شتيجن اجتمع مع مواطنه هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة وأكد له أنه سيساعده في الموسم المقبل على الاندماج مع النادي الكتالوني.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اتحاد جدة سيتقدم بعرض رسمي إلى تير شتيجن بمجرد نهاية الموسم الحالي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رامون بلانيز المدير الرياضي للاتحاد يعرف تير شتيجن جيدًا منذ فترة عمله في برشلونة ولا يشك في أنه الحارس المثالي للاتحاد.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن تير شتيجن وقع عقدا جديدا مع برشلونة في أغسطس الماضي يمتد حتى عام 2028 ويبحث الاتحاد السعودي عن حارس مرمى بعد الاستغناء عن خدمات البرازيلي مارسيلو جروهي.