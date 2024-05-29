نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية مقابل 20 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة أصبح قريبا من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا تعيين الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا مدربا للفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز.

صفقات برشلونة

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يسيطر على لاعب وسط فالنسيا خافي غويرا والنادي اجتمع مع وكيله قبل أسابيع والطرفان حدّدا شروطهما، برشلونة لا يستبعد انضمامه.

‏وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فالنسيا حدد سعره وهو 20 مليون يورو، وسيكونون منفتحين على ضم لاعب من برشلونة في الصفقة.