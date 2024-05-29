الأهلي يستعيد الثنائي الغائب أمام فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراته المقبلة في بطولة دوري NILE أمام فريق فاركو الثنائي عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد.

الأهلي يستعيد الثنائي الغائب أمام فاركو

من المقرر أن يقود المدير الفني مارسيل كولر الفريق الأحمر في هذه المباراة، التي تُقام يوم 14 يونيو المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري NILE.

أصبح عمرو السولية جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في العضلة الخلفية، والتي منعته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

يعود عمر كمال عبد الواحد للفريق في مواجهة فاركو، بعد غيابه عن مباريات الأهلي الأفريقية لعدم قيده في القائمة الأفريقية. كان عبد الواحد قد شارك مع فريقه السابق مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموع المباراتين النهائيتين.

منح المدير الفني مارسيل كولر لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام عقب النهائي الأفريقي الذي أُقيم السبت الماضي، نظرًا للأجندة الدولية التي يخوض فيها المنتخب الوطني مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.