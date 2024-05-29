برشلونة يحسم مستقبل سيرجي روبيرتو بعد التوقيع مع فليك

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجي روبيرتو، في الفترة المقبلة، ربطت التقارير بين سيرجي روبيرتو وتمديد تعاقده مع برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك أثناء فترة تواجد المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

برشلونة يحسم مستقبل سيرجي روبيرتو

أعلن نادي برشلونة عن تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول، خلفًا لتشافي هيرنانديز، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه على الرغم من تعيين هانز فليك مدربًا للفريق، فإن النادي سيقوم بتمديد عقد سيرجي روبيرتو في الفترة القادمة.

تابعت الصحيفة أن خوان لابورتا رئيس النادي والمدير الرياضي ديكو لديهما تمسك كبير بالإبقاء على روبيرتو نظرًا لدوره القيادي في صفوف الفريق. وأكدت التقارير أن دور روبيرتو القيادي بالإضافة إلى راتبه المنخفض، يعدان سببين رئيسيين لتمديد عقده.

شارك سيرجي روبيرتو هذا العام في 24 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، حيث أحرز 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى طوال الموسم.

يمثل استمرار روبيرتو في الفريق استمرارية للعناصر القيادية ودعمًا لخطط المدرب الجديد هانز فليك في بناء فريق قوي ينافس على البطولات.