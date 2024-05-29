نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة الكعبي.. تشكيل أولمبياكوس الرسمي ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لنادي أولمبياكوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فيورنتينا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آيك أرينا" في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أولمبياكوس الرسمي ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: تزولاكيس.

خط الدفاع: روديني، ريتسوس، ديفيد كارمو، فرانسيسكو.

خط الوسط: فيسنتي إيبورا، سانتياجو هيزي، شيكينهو ليما.

خط الهجوم: أيوب الكعبي، دانييل بودينسي، فورتونيس.

القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تذاع مباراة أولمبياكوس ضد فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.