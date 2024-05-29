"لا أخطط للمغادرة" رودريجو يحسم مصيره مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مصيره مع فريقه وذلك بعد الجدل المثار حوله بالرحيل ووجود عروض خارجية.

وأكد البرازيلي في منشور قصير عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تم إخراج بعض كلماتي من سياقها. أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، إنه حلم أن أكون هنا، ولا أخطط للمغادرة على الإطلاق".

وأضاف: "الآن، دعونا نركز على دوري أبطال أوروبا الـ15".

اللقب الخامس عشر

وينتظر ريال مدريد مواجهة قوية أمام بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة على ملعب ويمبلي في مدينة لندن والتي ستشهد نهائي من العيار الثقيل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنقل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، عبر الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط «bein sports»، وتحديدًا على قناة bein sports 1.