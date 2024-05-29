قائمة منتخب تونس لتصفيات كأس العالم 2026.. انضمام المثلوثي والجزيري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول، بقيادة منتصر الوحيشي، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في يونيو المقبل.

يستعد منتخب تونس لمواجهة غينيا الاستوائية وناميبيا، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يستضيف منتخب تونس غينيا الاستوائية يوم 5 يونيو المقبل، ثم يحل ضيفًا على ناميبيا في 9 يونيو.

يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

قائمة منتخب تونس لتصفيات كأس العالم 2026

شهدت القائمة انضمام ثنائي فريق نادي الزمالك، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، لقائمة منتخب تونس.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - أيمن دحمان - أمان الله مميش.

خط الدفاع: يان فاليري - حمزة المثلوثي - منتصر الطالبي - علاء غرام - ديلان برون - ياسين مرياح - مرتضى بن وناس - حمزة الحدادي - علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري- عيسى العيدوني - نادر الغندري - محمد علي بن رمضان - معتز الزدام - حمزة رفيعة - محمد الحاج محمود - غيلان الشعلالي - إلياس سعد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - إلياس العاشوري - سيف الله اللطيف - وجدي الساحلي - راقي العواني.