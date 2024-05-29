عاجل.. تشكيل فيورنتينا الرسمي أمام أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينشينزو ايتاليانو، المدير الفني لنادي فيورنتين، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أولمبياكوس في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آيك أرينا" في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فيورنتينا الرسمي ضد أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.

خط الدفاع: دودو، نيكولا ميلنكوفيتش، لوكاس مارتينيز، كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: آرثر ميلو، رولاندو ماندراجورا، جياكومو بونافنتور.

خط الهجوم: أندريا بيلوتي، نيكولاس، كريستيان كوامي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة فيورنتينا ضد أولمبياكوس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.