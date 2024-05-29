نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوان لابورتا يقرر تجديد عقد نجم برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني قرر تجديد عقد نجم الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة التعاقد مع الألماني هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق لقيادة الفريق الكتالوني خالفًا لتشافي هيرنانديز.

وقال الصحفي الإسباني لويس روخو أن إدارة برشلونة تتمسك بفكرة تجديد عقد سيرجو روبيرتو حتى مع رحيل داعمه الأول -تشافي- وسيستأنفون المحادثات معه بعد توقفها.

ويعد سيرجو روبرتو آخر اللاعبين من جيل برشلونة الذهبي الذي سيطر على البطولات المحلية والأوروبية بقيادة تشافي وإنييستا وليونيل ميسي وسواريز وبوسكيتس وبويول وبيكيه وفالديز والآخرين.