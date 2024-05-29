أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. إمام محمدين يعود لقيادة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.



و أجتمع رئيس النادى اليوم مع محمدين وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

و أوضح مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد، حيث سبق وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع.

كما أنه يملك سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام وأنه أصبح أحد العلامات المميزه والبارزة فى اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة.



و أكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهدًا ومجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين، متمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى وإمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر.