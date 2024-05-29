إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقه مع إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم في زعيم الثغر.

إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين

واجتمع محمد مصيلحي اليوم مع إمام محمدين، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح محمد مصيلحي أن مجلس إدارة النادي تواصل مع إمام محمدين من أجل العودة لقيادة القطاع من جديد، خاصةً وأنه سبق وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري على مستوى جميع الفرق بالقطاع.

بالإضافة إلى أنه يملك سجلًا حافلًا وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة في هذا القطاع الهام، وأصبح أحد العلامات المميزة والبارزة في اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة.

وأكد رئيس النادي أنه سيسعى جاهدًا مع مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الكبيرة لإمام محمدين، متمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري وإمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر.