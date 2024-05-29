نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب معلول وظهور الجزيري والمثلوثي.. قائمة تونس بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار مدرب تونس منتصر الوحيشي، اليوم الأربعاء، 26 لاعبًا في القائمة التي تستعد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتستضيف تونس منافستها غينيا الاستوائية في الخامس من يونيو قبل أربعة أيام من مواجهة ناميبيا في جنوب إفريقيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمباريات المجموعة الثامنة.

وتتقاسم تونس صدارة المجموعة مع ناميبيا ولكلا المنتخبين ست نقاط.

وشهدت القائمة انضمام أمان الله مميش حارس الترجي، بالإضافة لثنائي الزمالك المصري المهاجم سيف الدين الجزيري والمدافع حمزة المثلوثي.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش - البشير بن سعيد - أيمن دحمان

المدافعون: يان فاليري - حمزة المثلوثي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علاء غرام - ديلان برون - مرتضى بن وناس - أسامة الحدادي - علي العابدي - نادر الغندري.

لاعبو وسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - إلياس الصخيري - محمد حاج محمود - غيلان الشعلالي - معتز زدام - حمزة رفيعة - وجدي ساحلي.

المهاجمون: سيف الدين الجزيري - إلياس العاشوري - سيف لطيف - إلياس سعد - راقي العواني.