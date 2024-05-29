نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة في حراسة مرمى مدريد بعد إصابة لونين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وذلك في الأول من شهر يونيو المقبل.

ويعانى ريال مدريد بعد إصابة حارس المرمى أندري لونين بالإنفلونزا وارتفاع في درجات الحرارة، ليكون سفره مع بعثة الفريق الاسباني محل شك.

وحسبما نشر الصحفي ميغيل أنخيل دياز فإن سفر الحارس بات محل شك بعد إصابته ومن المتوقع أن يلحق الحارس بالبعثة بعد الجمعة أو السبت المقبل.

ويفاضل النادي الاسباني في مركز حراسة المرمى بين تيبو كورتوا العائد من الإصابة أو أندري لونين من أجل حراسة مرمى الفريق.



وينتظر ريال مدريد مواجهة قوية أمام بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة على ملعب ويمبلي في مدينة لندن والتي ستشهد نهائي من العيار الثقيل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنقل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، عبر الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط «bein sports»، وتحديدًا على قناة bein sports 1.