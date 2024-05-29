مبابي أفضل لاعب في أوروبا

مبابي أفضل لاعب في أوروباتوج الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم خلال الاحتفالية التي أقيمت، الثلاثاء، بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وأنهى مبابي الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز وهو متصدرا لقائمة هدافي البطولة برصيد 27 هدف.

كما حصل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني على جائزة أفضل مدرب في القارة العجوز بعد فوزه بمسابقتي الدوري والكأس معا لأول مرة في تاريخ النادي، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وفاز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل هداف في أوروبا، بعد تسجيل 44 هدفا مع بايرن ميونخ منها 36 هدفا في بطولة الدوري الألماني و8 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في أوروبا، وبرشلونة الإسباني بجائزة أفضل فريق نسائي، ونادي كومو الإيطالي بجائزة أفضل عودة هذا الموسم، بعد نجاحه في العودة لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

كما حصل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على جائزة أفضل رئيس نادي، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، بعد تألقه اللافت مع الفريق الكتالوني في سن السادسة عشر.